CyberPRO
Киберспорт
Главная
CyberPRO
Киберспорт

2 апреля, 13:47

В Fall Guys появилась рейтинговая система

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Разработчики Fall Guys добавили в игру рейтинговую систему.

Новый рейтинговый режим получил название «Ранговая игра на выбывание». В игре появилось 8 званий и несколько подрангов: «Новичок» («Новичок 1-3»), «Претендент» («Претендент 1-3»), «Бронза» («Бронза 1-3»), «Серебро» («Серебро 1-3»), «Золото» («Золото 1-5»), «Ас» («Ас 1-5»), «Звезда» («Звезда 1-5») и «Суперзвезда».

Все игроки начинают с ранга «Новичок». В зависимости от результатов в рейтинговом режиме им будут начисляться очки. Ранговая игра на выбывание разделена на соревновательные циклы по восемь недель на каждый.

Игра была разработана британской студией Mediatonic и выпущена в 2020 году.

Киберспорт
Читайте также
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

S1mple вышел из матча на Faceit при счете 1:6 и выключил стрим

Spirit, Vitality, Mouz и Falcons сыграют на BLAST Rivals Spring

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости