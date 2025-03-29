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29 марта, 09:50

В Dota 2 исправили баги с Аганимом Оракла и Рингмастера

Камила Абдурахманова
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В Dota 2 вышло клиентское обновление, устраняющее несколько ошибок, оставшихся после выхода патча 7.38c.

Были исправлены: оракл — добавлено описание значений для Аганима (ранее текст отсутствовал), рингмастер — способность Escape Act с Аганимом теперь корректно перезаряжается (38/32/26/20 сек. вместо фиксированных 38), муэрта — исправлена работа Шарда (улучшение ульты), обновлены файлы локализации (переводы и текстовые описания).

Ранее в 7.38c Valve уже устранила 39 багов, включая проблемы с механиками Хаоса Найта, Войда и других героев.

Обновление уже доступно для загрузки.

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