В CS2 вышло крупное обновление с новыми картами и миссиями

Valve выпустила масштабное обновление для Counter-Strike 2, добавив 5 новых карт и изменив текущий пул. Об этом разработчики сообщили в описании.

Теперь в соревновательном режиме доступны карты Jura, Grail и Agency. Dogtown и Brewery вошли в режим «Напарники». Удалены карты Basalt, Edin, Palais и Whistle. Разработчики также представили систему еженедельных миссий: за их выполнение игроки получают дополнительный опыт.

Среди прочих изменений — обновление групп карт, исправление звуков и интерфейса, а также улучшения локализации. Общий размер обновления составил 4,8 ГБ.