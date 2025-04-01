В CS 2 вышло весеннее обновление

В ночь на 1 апреля компания Valve выпустила весеннее обновление для CS 2.

В рамках обновления разработчики убрали мусор с карт Train и Inferno. Также был представлен новый кейс под названием Fever, в котором можно найти AWP «Поток информации».

Кроме того, были добавлены три новые коллекции скинов: Ascent, Boreal и Radiant. Эти коллекции будут доступны в виде еженедельных дропов.

Также появилась коллекция Train 2025 и новый лимитированный скин XM1014 Solitude с большим количеством паттернов. Этот скин будет доступен до 14 июля.