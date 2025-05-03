В Буэнос-Айресе прошел турнир по CS2 в метро

В Буэнос-Айресе (Аргентина) на станции метро «Перу» линии А прошел чемпионат по Counter-Strike 2, организованный FiReLEAGUE. Четыре команды — Imperial Esports, Sharks Esports, BESTIA и 9z Team — боролись за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов и VRS-очки. Победитель получил инвайт на Roobet Cup 2025.

Зрители и игроки были расположены на разных платформах, и во время ивента между ними ходили поезда. Матчи прошли 2 мая в формате bo3. Первое место заняла команда Imperial Esports.

Также стало известно, что с 5 по 8 мая на «VK Play Арене» пройдет первый турнир в России со статусом VRS — BetBoom LanDaLan #2. Восемь коллективов будут сражаться за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.