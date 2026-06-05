TYLOO выбивает из соревнований Lynn Vision Gaming на IEM Cologne Major 2026
Китайское дерби завершилось победой сильнейшего коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-0.
TYLOO одержала третью подряд победу и смогла пройти на второй этап соревнований — ее соперник покидает турнир. Картами противостояния с Lynn Vision Gaming стали Ancient (он завершился со счетом 13:5) и Inferno — 13:7.
IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который проходит в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований — 1,25 миллиона долларов.
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