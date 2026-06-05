TYLOO — Lynn Vision: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026
Заключительный, пятый раунд Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 в Кельне открывает китайское дерби TYLOO — Lynn Vision. Обе команды идут со счетом 2-2, и это абсолютно решающий матч: победитель серии (3-2) выходит в Stage 2, проигравший (2-3) покидает мейджор. Начало — в 16.00 по московскому времени. TYLOO (во главе с Зеро и капитаном Jee) совершает камбэк: после старта 0-2 китайцы выиграли две серии на вылет подряд. Lynn Vision (Westmelon, z4KR, Starry, EmiliaQAQ, C4LLM3SU3) шла по сетке за счет побед над HEROIC и Sharks, но накануне уступила MIBR. Цена ошибки в этом дерби — вылет с турнира. Матч покажут официальные англоязычные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.
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