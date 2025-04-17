TYLOO обыграла Rare Atom и вышла на BLAST.tv Austin Major 2025

TYLOO одолела Rare Atom в финале нижней сетки закрытых отборочных для Китая на BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2. Итоговый счет противостояния — 2:0 (16:12 на Anubis и 13:7 на Mirage).

Коллектив Цзуань Чжан Attacker Шана прошел в основную часть чемпионата. Ранее от Китайского региона на BLAST.tv Austin Major 2025 вышла Lynn Vision Gaming.

Закрытые отборочные на BLAST.tv Austin Major 2025 для Китая прошли с 15 по 17 апреля в онлайне.