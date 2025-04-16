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16 апреля, 10:58

Twitch временно отложила введение ограничений, которые были раскритикованы стримерами

Камила Абдурахманова
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Представители Twitch сообщили, что активацию ограничений на хранение записей трансляций и хайлайтов для каналов перенесли на более поздний срок.

Изначально планировалось, что с 19 апреля каждому аккаунту будет доступно не более 100 часов для хранения хайлайтов и записей трансляций. Об этом стало известно в феврале, и у контент-мейкеров было время, чтобы перенести нужный контент на другие платформы или удалить менее приоритетный. Однако многие не успели решить все вопросы, поэтому дедлайн перенесли еще на два месяца.

Разработчики Twitch также увеличили пропускную способность серверов для выгрузки и расширили групповой выбор с 20 до 100 слотов.

Администрация Twitch внесла изменения в подход к распространению рекламы на каналах стримеров. Теперь доход контент-мейкеров будет напрямую зависеть от их поведения и соблюдения правил платформы. Так, после временного бана учетная запись будет не только блокироваться на несколько дней, но и терять часть лимита оплачиваемых показов рекламных роликов на канале.

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