Twitch уменьшил качество трансляций пользователям из России

Вчера были первые жалобы пользователей на ухудшение качества трансляции, сегодня стало известно от поддержки сервиса о причинах.

В связи с ухудшением ситуации, стример с ником IgorGHK написал в Twitch с просьбой прояснить, что вызвало проблемы у зрителей из России.

Официальный ответ сервиса поясняет: «Twitch является и всегда будет глобальным сервисом. Поскольку мы продолжаем служить нашему сообществу по всему миру, для нас важно, чтобы мы делали это экономически эффективным способом. Стремясь справиться с меняющимися затратами, качество прямых трансляций в России было скорректировано до 720p».

Оригинальный приведен ниже.

Ответ поддержки Twitch. Фото tg канал IgorGHK, Telegram

Максим Устинов