16 августа, 19:20

Российский коллектив Twisted Minds — чемпионы EWC 2025 по PUBG

Esports World Cup 2025 по PUBG.
Фото EWC

Российская команда Twisted Minds победила в финале Esports World Cup 2025 по PUBG.

Twisted Minds за 12 раундов смогли занять три топ-1 и набрали 93 очка. Ближайшими преследователями оказались Gen.G Esports и Team Falcons с 86 и 83 очками соответственно.

За первое место Twisted Minds заработали 650 тысяч долларов.

Esports World Cup 2025 по PUBG прошел с 12 по 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Призовой фонд составил 2 миллиона долларов.

Филатов Руслан
