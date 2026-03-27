Турецкая команда Aurora Gaming столкнется с монгольским коллективом The Mongolz на BLAST Open Spring 2026

Противостояние между командами рискует стать очень напряженным — силы примерно равны, и сложно выделить фаворита.

Матч начнется в 17.00 по Москве и пройдет в формате Bo3. Коллективы часто играли друг с другом — на счету 7 побед у монголов против 2 у Авроры, однако первые не так давно столкнулись с перестановками в команде. Aurora Gaming остаются стабильными игроками и могут показать высокий уровень на четвертьфинале.

BLAST Open Spring 2026 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, что проходит с 18 по 29 марта в Роттердаме (Нидерланды). Призовой фонд соревнований составляет 450 тысяч долларов.