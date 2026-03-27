Турецкая Aurora Gaming разгромила монгольскую The Mongolz на BLAST Open Spring 2026
Уверенная победа и месть за предыдущие проигрыши — итоговый счет встречи составил 2-0.
Яркое противостояние — и заслуженный выигрыш Авроры — позволяет им выйти в полуфинал — их соперником станет Vitality. С The Mongolz — игра началась с Inferno — 13:6, а закончилась встреча на Mirage со счетом 13:9.
BLAST Open Spring 2026 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, что проходит с 18 по 29 марта в Роттердаме (Нидерланды). Призовой фонд соревнований составляет 450 тысяч долларов.
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