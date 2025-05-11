Tundra вышла в третий финал BLAST Slam по Dota 2 подряд с разными керри
Tundra вышла в гранд-финал BLAST Slam по Dota 2 три раза подряд, каждый раз с разным игроком на керри. На BLAST Slam I Tundra играла с Егором Nightfall Григоренко на керри. В гранд-финале команда уступила BetBoom Team со счетом 1:3.
На BLAST Slam II керри команды был Антон Dyrachyo Шкредов. Тогда Tundra обыграла Gaimin Gladiators в финале со счетом 3:0.
На BLAST Slam III Tundra выступает с Ремко Crystallis Аретсом. Команда вышла в гранд-финал, где сыграет против Falcons. В полуфинале на двух картах была обыграна команда Gaimin Gladiators.
BLAST Slam III проходит с 6 по 11 мая в Копенгагене. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.
