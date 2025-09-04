Tundra победила Yakutou Brothers в дебютном матче на The International 2025

Tundra Esports справилась с Yakutou Brothers в своем дебютном матче на The International 2025. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:1 в пользу «северян».

Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий два миллиона долларов.