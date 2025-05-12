CyberPRO
12 мая, 14:05

Tundra обыграла Falcons и выиграла второй сезон BLAST Slam подряд

Камила Абдурахманова
корреспондент

В гранд-финале третьего сезона BLAST Slam команда Tundra одержала победу над Falcons со счетом 3:1.

Это вторая победа команды Божидара bzm Богданова на турнирах серии подряд: в финале второго сезона Tundra также заняла первое место, обыграв Gladiators со счетом 3:0.

За победу Tundra получила 400 тысяч долларов, а Falcons под руководством Станислава Malr1ne Поторака заработала 200 тысяч долларов.

Команда Falcons не может одержать победу на протяжении десяти турниров подряд. В прошлом году ей удалось выиграть семь турниров, а также дважды занять второе место.

Состав команды Tundra: Crystallis, Bzm, 33, Saksa, Whitemon, Moonmeander (тренер).

Состав команды Falcons: Skiter, Malr1ne, ATF, Cr1t, Sneyking, Aui_2000 (тренер).

Турнир BLAST Slam 3 проходил с 6 по 11 мая в Копенгагене. Призовой фонд составил 1 миллион долларов.

