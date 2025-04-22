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Сегодня, 16:40

Tundra Esports выиграла у Team Falcons и заработала слот в плей-офф PGL Wallachia Season 4

Камила Абдурахманова
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В четвертом раунде группового этапа турнира PGL Wallachia Season 4 по Dota 2 команда Tundra Esports одержала победу над Team Falcons со счетом 2:1.

Благодаря этой победе команда под руководством Неты 33 Шапиры прошла в плей-офф. Team Falcons продолжит участие в групповой стадии: их следующий матч будет против команды с результатом 2:2.

PGL Wallachia Season 4 проходит с 19 по 27 апреля, и команды борются за призовой фонд 1 миллион долларов.

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