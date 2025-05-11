Tundra Esports выиграла BLAST Slam III по Dota 2

Tundra обыграла Falcons в гранд-финале BLAST Slam III по Dota 2 со счетом 3:1. Победа в третьем сезоне серии стала второй подряд для Tundra. Ранее команда Божидара bzm Богданова выиграла финал второго сезона у Gaimin Gladiators со счетом 3:0.

За первое место Tundra получила 400 тысяч долларов. Falcons, занявшие второе, заработали 200 тысяч. Falcons не побеждают на последних 10 турнирах. В 2024 году команда выиграла семь трофеев и дважды занимала второе место.

BLAST Slam III проходил с 6 по 11 мая в Копенгагене. Призовой фонд составил 1 миллион долларов.