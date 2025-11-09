CyberPRO
9 ноября, 16:30

Tundra Esports стали чемпионами BLAST Slam IV по Dota 2, обыграв Falcons

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип BLAST Slam.
Фото BLAST

Напряженное противостояние сильнейших команд закончилось с итоговым счетом 3-2 и победой «Тундры» с Иваном «~Pure» Москаленко.

За первое место коллектив заработал 300 тысяч долларов. Сначала у Tundra Esports не задалось — они отдали первую карту со счетом 9:31, однако на второй они смогли нагнать и оформили победу 40:20 с экономическим перевесом в 31 тысячу. Третья стала такой же провальной, как и начальная — 2:23. Но затем началось напряженное давление на Falcons — две победы с меньшим количеством киллов — 26:28 и 28:29.

BLAST Slam IV — киберспортивный турнир по Dota 2, который проходит с 14 октября по 9 ноября 2025 года в онлайн- и офлайн-форматах в Сингапуре. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

