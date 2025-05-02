Tundra Esports отказалась от участия в DreamLeague Season 26 по Dota 2
Организаторы ESL объявили о снятии Tundra Esports с участия в предстоящем DreamLeague Season 26. Информация опубликована на официальном сайте турнира.
Команда получила штраф в размере 1763 очков ESL Pro Tour (20 процентов от общего количества) и потеряла гарантированный слот на Esports World Cup. В рейтинге EPT Tundra опустилась на шестую позицию.
На замену приглашена команда NAVI Junior, которая ранее уступила Tundra в квалификациях. DreamLeague Season 26 пройдет онлайн с 19 мая по 1 июня с призовым фондом 1 миллион долларов.
Источник: ESL
