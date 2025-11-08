Tundra Esports одержали верх над MOUZ на BLAST Slam IV по Dota 2

«Мышки» бодро начали встречу, но не смогли удержать темп — итоговый счет встречи составил 2-1.

Tundra Esports в очередной раз показывают высокий уровень игры, хотя они и уступили первую карту со счетом 12:24, коллектив смог наверстать упущенное в последующем матче — 48:14 и экономический перевес в 45 тысяч. Третья решающая также закончилась в их пользу, хотя и шла тяжелее — 32:22.

BLAST Slam IV — киберспортивный турнир по Dota 2, который проходит с 14 октября по 9 ноября 2025 года в онлайн и офлайн-форматах в Сингапуре. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.