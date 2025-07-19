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19 июля 2025, 20:08

Team Spirit чемпионы Riyadh Masters 2025

Чемпионский пост Team Spirit.
Фото tg Team Spirit
Результаты матчей Team Spirit на Riyadh Masters 2025.
Фото cybersport.ru
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В гранд-финале Riyadh Masters 2025 по Dota 2 победу одержали Team Spirit со счетом 3:0.

В Best-Of-5 серии без каких-либо шансов для Team Falcons «Драконы» завоевывают трофей EWC. Феноменальную игру показал оффлейнер Spirit Магомед «Collapse» Халилов. Команда продемонстрировала «образцовую доту», проиграв всего одну карту в первый день Riyadh Masters 2025 против Xtreme Gaming. Team Spirit поднимают трофей и зарабатывают 1 миллион долларов призовых.

Результаты матчей Team Spirit на Riyadh Masters 2025.
Фото cybersport.ru

Team Falcons же терпят поражение и, заняв 2-е место, увозят 500 тысяч долларов.

Филатов Руслан

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