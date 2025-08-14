CyberPRO
14 августа, 00:20

Расписание третьего дня отборочных матчей на StarLadder StarSeries Fall 2025

Логотип StarLadder StarSeries Fall 2025.
Фото HLTV

14-го августа пройдут матчи третьего игрового дня отборочных игр на StarLadder StarSeries Fall 2025 по CS2.

Расписание по МСК:

В 13.00:

NEXT LEVEL — OG (группа С)

Nemiga Gaming — Iberian Soul (группа D)

В 16.00:

FUT Esports — Spirit Academy (группа D)

ECSTATIC — JiJieHao (группа C)

В 19.00:

Победители матчей в двух группах.

Основная стадия турнира пройдет с 18 по 21 сентября в Будапеште, Венгрия. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

Филатов Руслан

PARIVISION одержали вторую победу подряд на квалификациях StarLadder StarSeries Fall 2025

Расписание матчей турнира BLAST Bounty 2025 Season 2 Finals

