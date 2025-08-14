Расписание третьего дня отборочных матчей на StarLadder StarSeries Fall 2025
14-го августа пройдут матчи третьего игрового дня отборочных игр на StarLadder StarSeries Fall 2025 по CS2.
Расписание по МСК:
В 13.00:
NEXT LEVEL — OG (группа С)
Nemiga Gaming — Iberian Soul (группа D)
В 16.00:
FUT Esports — Spirit Academy (группа D)
ECSTATIC — JiJieHao (группа C)
В 19.00:
Победители матчей в двух группах.
Основная стадия турнира пройдет с 18 по 21 сентября в Будапеште, Венгрия. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.
Филатов Руслан
