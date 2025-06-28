CyberPRO
28 июня, 11:54

Тренер Liquid — Quinn: «Quinn, ты все такой же неудачник, потому что проиграл нам в финале TI13»

Quinn.
Фото PGL

Перед матчем в финале верхней сетки тренер Liquid подшутил над Quinn, высмеяв его за частое «токсичное» поведение, в ответе на вопрос: «Что ты думаешь о завтрашней игре с Gaimin Gladiators?».

Уверен, всем так нравится смотреть наши игры с GG в 50-ый раз. Хочу оставить сообщение Квину: ты все такой же неудачник, потому что проиграл нам в финале TI13. Завтрашняя серия не имеет никакого значения, она будет очень простой для нас. Оставайся плохим, мы идем за короной. Ваша команда начнет побеждать, когда одолеет нас. Мне это нравится

Тренер Liquid Уильям «Blitz» Ли

Напомним, что команда Квина Каллахана уступила в финале главного турнира Dota 2 The International 2024 Team Liquid со счетом 3:0.

PGL Wallachia Season 5.
Фото PGL

Игра финала верхней сетки за выход в гранд-финал PGL Wallachia Season 5 пройдет 28 июня в 16:00 по МСК.

Филатов Руслан
