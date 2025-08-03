CyberPRO
3 августа, 20:25

Тренер 1win Тимур «Ahilles» Кульмухамбетов прокомментировал победу Team Tidebound

Тимур «Ahilles» Кульмухамбетов.
Фото dota2

Тренер 1win Тимур «Ahilles» Кульмухамбетов прокомментировал победу Team Tidebound на Clavision DOTA2 Masters 2025: Snow-Ruyi.

Триумф китайцев на домашнем турнире стал первым трофеем тир-1 для их тега. Ahilles прокомментировал волевую игру Tidebound:

«Тайбаунд сделали шаг для развития китайской сцены.

Я не верю в сценарии и заговоры.

Однако нельзя отрицать тот факт, что в Китае начнут крутить эту победу по новостям и будет хайп.

Чтобы этот хайп был мирового масштаба — надо выиграть инт.

Верим в это?

Мое мнение, что шанс крайне мизерный.

Все-таки большие дяди начнут рвать волосы ради победы на Инте, и тут уже халявы не жди.

В любом случае Грац фейтбьяна и широ. Легенды».

Напомним, предыдущим крупным событием для Team Tidebound стало 3-е место на FISSURE Universe: Episode 4, где они уступили Gaimin Gladiators 1:2.

Филатов Руслан

