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3 сентября 2025, 19:20

ТраВоМаН: «Думаю, на призовой фонд TI всем уже пофигу»

Алексей Буланов
ТраВоМаН.
Фото Esports

Тимур «ТраВоМаН» Хафизов, стример и амбассадор BetBoom, поделился своими прогнозами и мнением относительно призового фонда The International 2025: «Я поставлю на Team Spirit! Хоть они и отлетели от Falcons 0:3 в финале Fissure Universe и сыграют Инт с Larl после операции, я слишком верю в прайм Yatoro и Collapse! Эти два игрока способны выиграть невыигрываемое!

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

Думаю, на призовой фонд TI всем уже пофигу. Для про-игроков победа на Инте — шанс вписать себя в историю любимой игры».

Источник: пресс-служба BetBoom
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