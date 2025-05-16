TorontoTokyo раскрыл свои кулинарные навыки

Оффлейнер Aurora Александр TorontoTokyo Хертек рассказал о своих способностях в готовке во время стрима: «Да, умею готовить. Приходилось научиться, чтобы не умереть с голоду«, — признался игрок.

Также Александр рассказал о блюдах, которые готовит: «Умею готовить рис с курицей, плов. Что еще? Рис с мясом, жареная картошка, яйца. Все могу готовить».

Был и неудачный опыт: «Один раз готовил борщ, но переборщил с уксусом — пришлось вылить». TorontoTokyo объяснил, что освоил кулинарию с помощью интернета.