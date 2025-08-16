CyberPRO
16 августа, 18:13

Александр «TORONTOTOKYO» Хертек дал прогноз на TI14

Александр «TORONTOTOKYO» Хертек.
Фото Dota2

Александр «TORONTOTOKYO» Хертек, выступающий за Aurora Gaming, поделился ожиданиями о результате команды на TI.

Слова оффлайнера, приведенные из Telegram-канала Aurora: «В топ-8 мы 100% зайдем. Дальше надо будет сражаться».

Коллектив TORONTOTOKYO вышел на главный турнир Dota 2 через победу в квалификациях Восточной Европы. Помимо Aurora на TI регион представят Team Spirit, BetBoom Team, PARIVISION и NAVI.

The International 2025 пройдет с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. Призовой фонд будет состоять из основного приза 1,6 миллиона долларов и 30% с продаж компендиума.

Филатов Руслан

