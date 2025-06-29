CyberPRO
29 июня, 17:52

Итоги высокооцененных игр первой половины 2025 года по версии Metacritic

Логотип Metacritic.
Фото Metacritic

На своем портале Metacritic опубликовала топ из 20 самых успешных игр первой половины 2025 года. В список попали только новые игры, переиздания же были вычеркнуты.

Топ-3 лучших игры по версии Metacritic, с полным списком можно ознакомиться на портале издания:

1. Clair Obscur: Expedition 33 — 93/100

Дарк-фэнтези в альтернативной Франции двадцатого века. Игра начинается в вымышленном городе Люмьер. Над этим миром властвует «Художница» — великанша, которая спит у подножья и просыпается каждый год, чтобы нарисовать новое число, на одно меньше предыдущего. На момент игры это число 33, оно символизирует возраст людей, при достижении которого они обратятся в прах.

Clair Obscur: Expedition 33.
Фото Steam

2. Blue Prince — 92/100

Приключенческая головоломка с элементами roguelike, созданная студией Dogubomb при содействии издательства Raw Fury. Сюжет игры представляет исследование особняка, доставшемся в наследство, но чтобы его сохранить, игроку придется найти 46-ю комнату. Сложность заключается в том, что, если не найти заветную комнату в течение суток, придется проходить все сначала в доме с обновленной архитектурой.

Blue Prince.
Фото Steam

3. Split Fiction — 91/100

Игра в жанре приключенческого экшена, разработанная студией Hazelight Studios при поддержке Electronic Arts. Двое писательниц Зои и Мио попадают в мир собственных историй, в которых они становятся частью фэнтезийно-научного мира. Игрокам придется преодолевать постоянные препятствия, сражаться с противниками и постигать новую механику игры каждый уровень.

Split Fiction.
Фото Steam


Филатов Руслан

Владелец Nemiga:"У Вани была мечта — Spirit. Так что тут хэппи-энд»

CEO Nemiga Gaming опроверг информацию о завершении трансфера Ивана «Zweih» Гогина в Team Spirit

