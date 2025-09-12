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12 сентября 2025, 09:30

Team Tidebound считается фаворитом в матче с Nigma Galaxy за вылет с TI 14

Алексей Буланов
planet.
Фото PGL

Прогноз и ставка на матч Team Tidebound — Nigma Galaxy 12 сентября 2025 года.

Букмекерская компания PARI считает Tidebound фаворитом данного противостояния. Коэффициент на их победу в матче составляет 1.42, в то время как на успех Nigma предлагается коэффициент 2.87.

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Азиатский коллектив является очевидным фаворитом. Прекрасная игра в групповой стадии не заставялет сомневаться в том, что Tidebound извлекут уроки из вчерашнего поражения от Falcons. Попадание Nigma в плей-офф скорее удачное стечение обстоятельств, поэтому тяжело представить в этом матче плотную борьбу.

Рекомендуемая ставка: Точный счет Team Tidebound — Nigma Galaxy (2:0) с коэффициентом 2.30

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