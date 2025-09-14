Гейб Ньюэлл анонсировал место проведения следующего The International. TI 15 состоится в Шанхае

Valve раскрыла планы по проведению очередного чемпионата мира по Dota 2 — The International 15. Соревнование 2026 года пройдёт в китайском Шанхае. Соответствующее заявление было сделалано перед началом гранд-финала на текущем TI14. Для Шанхая это будет уже второй опыт принятия у себя главного киберспортивного события по Dota 2 — ранее город принимал TI в 2019 году на арене Mercedes-Benz Arena. Грядущий турнир запланирован на август 2026 года.