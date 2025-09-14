CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

14 сентября 2025, 17:45

Гейб Ньюэлл анонсировал место проведения следующего The International. TI 15 состоится в Шанхае

Алексей Буланов
Анонс The International 2026.
Фото dota2ti

Valve раскрыла планы по проведению очередного чемпионата мира по Dota 2 — The International 15. Соревнование 2026 года пройдёт в китайском Шанхае. Соответствующее заявление было сделалано перед началом гранд-финала на текущем TI14. Для Шанхая это будет уже второй опыт принятия у себя главного киберспортивного события по Dota 2 — ранее город принимал TI в 2019 году на арене Mercedes-Benz Arena. Грядущий турнир запланирован на август 2026 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Кузнецов дисквалифицирован, Буше начал жаловаться
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
СКА горит ЦСКА 0-2, Ларионов на грани отставки
Почему Рид Буше уехал из «Автомобилиста» домой
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Нужно ли отдавать детей в спорт? Алексей Столяров и Вера Бондарева — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Ак Барс» победил, «Нефтехимик» готов к сенсации
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости