Xtreme Gaming сохранила 100% винрейт на Elder Titan. 1:0 в гранд-финале TI 14 против Falcons

Xtreme Gaming переиграла Team Falcons на первой карте гранд-финала The International 2025. Азатскому коллективу осталось выиграть всего две партии для итоговой победы в турнире.

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.