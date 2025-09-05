Xtreme Gaming сыграет с Tidebound за выход в плей-офф The International 2025
Xtreme Gaming сразится с Team Tidebound за выход в плей-офф The International 2025. BO3-противостояние за проход в следующую стадию турнира начнется 6 сентября в 11.00 по московскому времени.
Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов.
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