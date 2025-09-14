Timbersaw — худший герой The International 2025. Ни одной победы в 9 матчах
Timbersaw стал худшим героем на The International 2025. Команды пикали его 9 раз и ни разу не добивались победы, имея этого персонажа в драфте. Нулевой винрейт также имеют Brewmaster, Dazzle, IO, Phantom Lancer, Razor, Crystal Maiden, Earth Spirit и Necrophos, но эти пикались не более двух раз.
Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.
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