PARIVISION уступила Team Tidebound в 3-м туре The International 14

Team Tidebound одержали третью победу подряд на The International, обыграв PARIVISION. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:0 в пользу азиатского коллектива. Эта победа позволила Tidebound отправиться в сетку 3-0.

Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий два миллиона долларов.