Team Liquid одержала волевую победу над Nigma Galaxy и вышла в сетку 2-1 на TI 14

Team Liquid одержала победу над Nigma Galaxy в 3-м туре The International 2025. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:1 в пользу «жидких». Этот результат позволил Liquid попасть в сетку 2-1 на турнире.

Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий два миллиона долларов.