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9 сентября 2025, 18:45

shiro из Tidebound установил мировой рекорд по фарму на TI 14. 1197 GPM на Medusa

Алексей Буланов
shiro.
Фото PGL

Керри Tidebound Гуо «shiro» Сюаньян установил новый мировой рекорд по GPM. Китаец достиг показателя 1197 золота в минуту, играя на Medusa. Это случилось в матче за выход в плей-офф The International 2025 против Falcons, который закончился победой азиатского коллектива, что позволило ему выйти в стадионную часть ивента со статистикой 4-1.

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2
The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов.

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