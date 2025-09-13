PARVISION разгромила Falcons на 1-й карте финала верхней сетки. Всего шаг до гранд-финала TI 14!

PARIVISION не оставила шансов Team Falcons на первой карте финала верхней сетки TI 14. СНГ-коллектив всего в одном шаге от исторического выхода в гранд-финал The International. Решающий матч турнира состоится 14 сентября в 14.00 по московскому времени.

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.