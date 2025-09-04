PARIVISION разгромила Nigma Galaxy и отправилась в сетку 2-0 на TI 14

PARIVISION одержала вторую победу подряд на The International, разгромив Nigma Galaxy. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:0 в пользу СНГ-коллектива. Этот результат позволил команде пройти в сетку 2-0 на турнире.

Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий два миллиона долларов.