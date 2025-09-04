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4 сентября 2025, 19:50

PARIVISION сыграет с Nigma Galaxy за выход в сетку 2-0 на TI 14

Алексей Буланов
Dukalis.
Фото BLAST

PARIVISION встретится с Nigma Galaxy во втором матче на The International 2025. СНГ-коллектив под капитанством Андрея Dukalis Куропаткина ранее переиграл HEROIC (2-0), Nigma в свою очередь оказались сильнее BetBoom (2-1). BO3-противостояние начнется 4 сентября в 20.30 по московскому времени. Победившая команда отправится в сетку 2-0.

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий два миллиона долларов.

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