Nix: «Pure задолжал мафии миллионы долларов и сейчас сливает игры на TI. Другого объяснения нет»

Популярнейший Dota 2-стример России и бывший про-игрок Александр «Nix» Левин на своей трансляции предположил, с чем может быть связана плохая игра керри BetBoom Team Ивана «Pure» Москаленко на TI 14.

«Pure задолжал мафии миллионы долларов и сейчас сливает матчи на TI. Другого объяснения его плохой игры у меня нет»

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.