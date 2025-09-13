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13 сентября 2025, 16:35

Nix: «Pure задолжал мафии миллионы долларов и сейчас сливает игры на TI. Другого объяснения нет»

Алексей Буланов
Nix.
Фото KD ALL IN

Популярнейший Dota 2-стример России и бывший про-игрок Александр «Nix» Левин на своей трансляции предположил, с чем может быть связана плохая игра керри BetBoom Team Ивана «Pure» Москаленко на TI 14.

«Pure задолжал мафии миллионы долларов и сейчас сливает матчи на TI. Другого объяснения его плохой игры у меня нет»

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.

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