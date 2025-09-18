Nix стал популярнейшим комьюнити-кастером мира во время The International 2025

По итогам The International 2025 Nix с огромным отрывом признан самым популярным комьюнити-кастером. Он установил рекорд для русскоязычного Twitch, собрав на своем стриме пиковую аудиторию в 400 000 зрителей. Его абсолютное лидерство наглядно демонстрирует статистика: с результатом в 10,59 миллионов часов просмотра он многократно опередил ближайших преследователей — NS (2,83 млн часов) и RAMZES (2,12 млн часов), а также таких стримеров, как Gorgc (1,22 млн часов) и Solo (1 млн часов).