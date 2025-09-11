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Nix анонсировал совместный каст 2-го дня плей-офф TI 14 вместе с Miposhka

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Nix.
Фото Соцсети Nix

Популярнейший Dota 2-стример России и бывший про-игрок Александр «Nix» Левин на своей трансляции анонсировал совместную трансляцию c капитаном Team Spirit Ярослвавом «Miposhka» Найденовым. Момент произошел во время каста The International 2025. Nix заявил:

«Ярик сказал мне, что придет завтра на сокаст. Позадаем ему вопросы про выступление Team Spirit на TI 14. Но не слишком жесткие, чтобы не напрягать»

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.

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