Cr1t — наконец стал чемпионом The International. Путь к титулу занял 9 лет

Саппорт Team Falcons Андреас «Cr1t» Нильсен все-таки стал чемпионом The International. Для этого ему пришлось 9 раз подряд участвовать на TI. Он являлся самым опытным игроком на турнире по этому показателю.

Team Falcons стала чемпионом The International 2025. Это второй Аегис для skiter и Sneyking. «Соколы» заработали 1,1 миллионов долларов призовых за победу, азиаты из Xtreme Gaming занимают второе место и получают 348 тысяч долларов.