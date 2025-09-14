CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

14 сентября 2025, 22:55

Cr1t — наконец стал чемпионом The International. Путь к титулу занял 9 лет

Алексей Буланов
Cr1t после победы на The International 2025.
Фото dota2ti

Саппорт Team Falcons Андреас «Cr1t» Нильсен все-таки стал чемпионом The International. Для этого ему пришлось 9 раз подряд участвовать на TI. Он являлся самым опытным игроком на турнире по этому показателю.

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

Team Falcons стала чемпионом The International 2025. Это второй Аегис для skiter и Sneyking. «Соколы» заработали 1,1 миллионов долларов призовых за победу, азиаты из Xtreme Gaming занимают второе место и получают 348 тысяч долларов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Трамп признался, что красную карточку футболиста сборной США отменили по его просьбе
Российские спецслужбы получили доступ к базам данных украинских военных
США и Китай ведут космическую гонку за Луну. Что нужно знать
«Может, отыграем еще пару лет». Овечкин: контракт с «Вашингтоном», почему остался в НХЛ, когда вернется в Россию
Трамп звонил Инфантино два раза, УЕФА готов пойти против ФИФА, общий шок из-за отмены красной Балогуна. Новые подробности главного скандала ЧМ-2026
В Ярославской области сбили 70 дронов ВСУ при попытке атаки на НПЗ
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Team Falcons — чемпион The International 2025. «Соколы» обыграли Xtreme Gaming со счетом 3:2 в гранд-финале

Ame в третий раз проиграл гранд-финал TI. Драма легендарного китайского керри

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости