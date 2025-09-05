BetBoom Team сыграет с Natus Vincere в 3-м туре The International 2025

BetBoom Team сыграет против NAVI в 3-м туре The International 2025. BB в первый игровой день проиграла Nigma Galaxy (1:2) и одолела BOOM Esports (2:0). BO3-противостояние за выход в сетку 2-1 начнется 5 сентября в 14.00 по московскому времени.

Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов.