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33 остался единственным игроком на TI 14, имеющим шанс стать трехкратным чемпионом The International

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
33.
Фото PGL

Нета «33» Шапира остался единственным игроком на турнире, который претендует на звание трехкратного чемпиона The International. Легендарный оффлейнер стал таковым после вылета Ильи «Yatoro» Мулярчука, Магомеда «Collapse» Халилова, Ярослава «Miposhka» Найденова и Мирослава «Mira» Колпакова на групповом этапе. Израильтянин ранее выигрывал TI 11 с Tundra Esports и TI 13 с Team Liquid.

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов.

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