33 остался единственным игроком на TI 14, имеющим шанс стать трехкратным чемпионом The International

Нета «33» Шапира остался единственным игроком на турнире, который претендует на звание трехкратного чемпиона The International. Легендарный оффлейнер стал таковым после вылета Ильи «Yatoro» Мулярчука, Магомеда «Collapse» Халилова, Ярослава «Miposhka» Найденова и Мирослава «Mira» Колпакова на групповом этапе. Израильтянин ранее выигрывал TI 11 с Tundra Esports и TI 13 с Team Liquid.

The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов.