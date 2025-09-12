33 после вылета с TI 14: «Нас застали врасплох, хотя мы знали, что так будет»

Нета «33» Шапира поделился эмоциями после поражения от HEROIC и вылета Tundra Esports с TI 14:

«Scofield просто идет один на пятерых героев. Если он умирает, он снова идет в бой. Если снова умирает, идет опять. Так что я бы сказал, что они играют с меньшей осторожностью. Нас застали врасплох, хотя мы знали, что так будет. Удачи им. Надеюсь, они смогут обыгрывать и другие команды».