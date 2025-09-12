33 после вылета с TI 14: «Нас застали врасплох, хотя мы знали, что так будет»
Нета «33» Шапира поделился эмоциями после поражения от HEROIC и вылета Tundra Esports с TI 14:
«Scofield просто идет один на пятерых героев. Если он умирает, он снова идет в бой. Если снова умирает, идет опять. Так что я бы сказал, что они играют с меньшей осторожностью. Нас застали врасплох, хотя мы знали, что так будет. Удачи им. Надеюсь, они смогут обыгрывать и другие команды».
Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.
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