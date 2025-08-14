The Mongolz выбила из BLAST Bountу 2025 команду из Турции — Aurora Gaming

Итоговый счет напряженной встречи составил 2-0 в пользу коллектива из Монголии.

Противостояние между противниками вышло ярким — в один момент турецкий состав практически смог выиграть для себя вторую карту, но у соперников были другие планы. Dust2, который был выбран Aurora Gaming, не поддался усилиям и его забрали монголы — 13:11. На Mirage все стало еще более захватывающим — The MongolZ смогли сделать камбэк и вывести игру на овертаймы, где не оставили турецкому составу и шанса — счет составил 16:13.

BLAST Bounty 2025 Season 2 Finals — заключительный турнир, который проходит на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд соревнований по CS2 составляет 500 тысяч долларов.