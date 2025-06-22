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22 июня 2025, 03:06

The MongolZ - второй финалист BLAST Austin Major 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Команда The MongolZ.
Фото HLTV

Монгольский состав без особого труда справился с бразильским коллективом paiN. На обех картах счет составил 6:13 в пользу The MongolZ.
Стали известны оба финалиста, которым теперь предстоит столкнуться друг с другом в гранд-финале. Команда The MongolZ столкнется с грозным противником Vitality, которые уже не раз смогли доказать свою силу. Гранд-финал BLAST Austin Major 2025 начнется в 22 июня в 22.30 по МСК.
Major в Остине в этот раз проходит с 6 по 22 июня. Призовой фонд турнира — 1 250 000 долларов.

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