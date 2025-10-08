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8 октября 2025, 16:29

The Mongolz сенсационно проиграли Natus Vincere на ESL Pro League Season 22

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Natus Vincere.
Фото Natus Vincere

До этого коллектив NaVi уже обыгрывал национальную команду Монголии на IEM Cologne — итоговый счет встречи на ESL Pro League Season 22 составил 2-0.

«Рожденные побеждать» возвращаются в свой прайм — сначала они выиграли Nuke со счетом 3:13, а затем и вышли на овертаймы на Ancient, где выиграли четыре раунда подряд — 12:16. The Mongolz покидают соревнования, не дойдя до плей-офф.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.

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