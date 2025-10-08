The Mongolz сенсационно проиграли Natus Vincere на ESL Pro League Season 22
До этого коллектив NaVi уже обыгрывал национальную команду Монголии на IEM Cologne — итоговый счет встречи на ESL Pro League Season 22 составил 2-0.
«Рожденные побеждать» возвращаются в свой прайм — сначала они выиграли Nuke со счетом 3:13, а затем и вышли на овертаймы на Ancient, где выиграли четыре раунда подряд — 12:16. The Mongolz покидают соревнования, не дойдя до плей-офф.
ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.
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